Inzaghi: “Correa e Lukaku out a Barcellona. Onana? Ha fatto la cosa più difficile e cioè…”

Al termine di Sassuolo-Inter, Simone Inzaghi ha analizzato la vittoria in conferenza stampa. "Mkhitaryan è entrato molto bene, è stato un momento importantissimo che ci ha aiutato. Nel primo quarto d'ora del secondo tempo abbiamo giocato male tecnicamente. Dopo il loro gol abbiamo giocato meglio. Mkhitaryan è un'opzione, è un giocatore molto intelligente che posso alzare, però in quel momento a metà campo mi dava tutto quello che gli chiedevo. Dopo il 2-1 pensavo di togliere uno dei due attaccanti per farli rifiatare perché sappiamo cosa ci aspetta e perché davanti in questo momento siamo in difficoltà. Recuperare qualcuno per Barcellona? Penso che saranno questi, poi nel calcio mai dire mai. Correa e Lukaku penso che debbano aspettare un attimo, Brozovic un po' di più. Con questi uomini avremmo opzioni in più".