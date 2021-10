Inzaghi: “Handanovic straordinario, rosso non c’era. Ecco perché i 4 cambi”

Una partita soffertissima, difficilissima. Fra mille ostacoli, l'Inter di Inzaghi riesce a strappare una vittoria importantissima col Sassuolo

Una partita soffertissima, difficilissima, non adatta ai deboli di cuore. Fra mille ostacoli, fra luce e ombre, però, l'Inter di Simone Inzaghi riesce a strappare una vittoria importantissima sul campo del Sassuolo, ribaltando l'1-0 firmato Berardi su rigore e tornando a Milano con un 2-1 che porta la firma soprattutto di Edin Dzeko, vero artefice della rimonta nerazzurra. Inzaghi, chiamato a commentare il match a Sky Sport, ha parlato così:

HANDANOVIC - "La decisione su Handanovic è corretta. Handanovic è stato strepitoso qui e su Boga. Fa tutto per non toccare Defrel. Ho sentito parole e voci su Handanovic, che invece è un portiere straordinario. La parata su Boga...è stato bravissimo".

SOFFERENZA - "Primo tempo peggiore dell'Inter? Penso di no, nei primi 15-20 minuti ci abbiamo provato, ma ci sono anche gli avversari. Il Sassuolo è un'ottima squadra, ci stava di soffrire. Ma la squadra è rimasta compatta e nel secondo tempo penso abbia meritato la vittoria. Giocando ogni tre giorni avevo bisogno di fare dei cambi, c'è gente che non meritava nemmeno di uscire. Ma dovevo dare un impulso alla squadra: siamo venuti fuori da un ciclo terribile nel migliore dei modi. Nel primo tempo abbiamo commesso troppi errori tecnici che di solito non commettiamo, di solito sviluppiamo meglio. Questo ci ha penalizzato molto".