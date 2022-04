Inter, Inzaghi: “Sarà gara tosta, ma l’abbiamo preparata bene. Ecco perché Dzeko-Correa”

Il periodo buio sembra alle spalle, la reazione, poderosa, c'è stata. Ma in un campionato così tirato non c'è davvero spazio per rilassarsi

Marco Macca

Il periodo buio sembra alle spalle, la reazione, poderosa, c'è stata eccome. Ma in un campionato così tirato e incerto fino all'ultimo respiro non c'è assolutamente spazio per compiacersi e per rilassarsi. Ogni partita, ogni punto: tutto può risultare decisivo in un cammino così appassionante. Al Picco di La Spezia, dunque, scenderà in campo un'Inter affamata, con l'obiettivo di ottenere un successo che proietterebbe i nerazzurri momentaneamente in testa alla classifica, in attesa delle eventuali risposte di Milan e Napoli. Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, conosce benissimo l'importanza della gara, e lo afferma chiaramente a Sky Sport:

"Sarà una partita tosta e impegnativa, lo Spezia in casa è una squadra che sta facendo bene, dovremo essere bravi a interpretarla così come fatto nelle ultime partite. Dovremo essere bravi a superare le difficoltà. Dzeko-Correa? Hanno fatto bene nell'ultima gara, dobbiamo affrontare una gara alla volta. Oggi c'è lo Spezia, poi Milan e Roma. Dobbiamo essere bravi. Avevamo bisogno delle ultime due vittorie. Prima creavamo tanto, ma non riuscivamo a ottenere risultati. Ora dobbiamo dare seguito alle ultime due vittorie. Sarà difficile stasera, ma ci siamo preparati bene".

