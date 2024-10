Inzaghi: “Rotazioni? Scelgo ogni partita. Ho cinque attaccanti che stanno tutti bene”

Simone Inzaghi , tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Torino . Ecco le sue parole: "Rotazioni? Si ragiona partita per partita: di volta in volta si sceglie, martedì ho avuto ottime risposte, ne ho cambiati sette e dobbiamo dare continuità alle ultime partite. Non deve mai mancare la fame, dobbiamo lavorare di squadra: siamo agli inizi, dobbiamo continuare a crescere e dare continuità alle ultime due partite fatte nel modo giusto.

Thuram? Ho cinque attaccanti che stanno bene e mi mettono in grande difficoltà ogni allenamento: tocca a me scegliere. Lui e Lautaro partono stasera, Taremi e Arnautovic hanno giocato martedì molto bene e Correa è entrato molto bene a Udine, dobbiamo continuare così e poi io devo scegliere. La difesa? Sappiamo che dobbiamo e possiamo far meglio: stasera abbiamo contro una squadra in salute che ha perso la prima domenica da capolista. Dovremo fare attenzione".