Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Torino, match valido per la settima giornata di Serie A: le scelte di Inzaghi e Vanoli (squalificato)

Nessuna sorpresa, confermata l'anticipazione di FCInter1908.it: Simone Inzaghi conferma in toto la formazione iniziale di sabato scorso contro l'Udinese. Il tecnico piacentino cambia rispetto alla sfida contro la Stella Rossa, ripuntando su Bisseck al posto di Pavard in difesa assieme a Bastoni e Acerbi a protezione della porta difesa da Sommer.

A centrocampo, invece, confermato Mkhitaryan e assieme a lui c'è Frattesi con Calhanoglu in cabina di regia e Zielinski in panchina. Gli esterni sono Darmian e Dimarco, mentre in attacco c'è Lautaro assieme a Thuram. Ecco le formazioni ufficiali del match: