Inzaghi: “Contro l’Udinese serve una gara importante. La formazione? Di volta in volta…”

Le due vittorie contro Torino e Viktoria Plzen hanno ridato il sorriso all'Inter di Simone Inzaghi, ma per tornare ai livelli più alti servono ancora tempo e vittoria. Servono risposte importanti, su campi difficili. A cominciare dalla partita di oggi a Udine, campo tostissimo e storicamente difficile per i colori nerazzurri. Una giornata dal sapore di svolta. Lo sa bene l'allenatore dell'Inter, che ai microfoni di Sky ha parlato così prima del match:

"Mi aspetto una battaglia, l'Udinese è una squadra fisica ma anche tecnica e attraversa un ottimo momento. Dovremo fare una gara importante. Noi allenatori siamo giudicati anche in base ai risultati, dobbiamo fare scelte continue. Abbiamo bisogno di tutti, di volta in volta sceglierò la squadra migliore per iniziare. Ho fatto delle valutazioni, abbiamo avuto qualche giorno in più per scegliere. Mancano Lukaku e Calhanoglu, speriamo possano tornare presto con noi".