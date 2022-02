Inzaghi: “C’è mancato il premio del gol, ho fatto i complimenti alla squadra. Il Liverpool…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Simone Inzaghi ha parlato così dopo il KO di San Siro contro il Liverpool

"C'è mancato il premio del gol, i primi 20' del secondo tempo, la traversa di Calhanoglu, sono orgoglioso della squadra, San Siro ci ha trascinato. Spiace non aver dato un risultato migliore, una grandissima gara, forse la migliore della stagione considerando l'avversario. Dobbiamo pensare al ritorno più avanti, ci sono altre partite importantissime in Serie A e in Coppa Italia ma questo ci deve dare la consapevolezza giusta, il Liverpool è una delle due più forti in Europa. Fiducia o rammarico? Questa partita ci lascia tantissima fiducia, ho fatto i complimenti alla squadra. Il calcio è fatto di particolari, abbiamo preso il gol di Firmino quando per questione di cm non abbiamo segnato con Calhanoglu o Dumfries. Deve essere un attestato di stima e fiducia, i ragazzi sono stati bravissimi".