SM – Mercato, a Bologna vertice Inzaghi-Inter: stand-by Digne, per la fascia emerge nome nuovo

Approfittando della mancata partita contro il Bologna, allo stadio Dall'Ara, secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Simone Inzaghi e la dirigenza dell'Inter ne avrebbero approfittato per fare il punto sulle strategie di mercato per il mese di gennaio, in attesa del ritorno in Italia del presidente nerazzurro Steven Zhang.

L'emittente riferisce che si sarebbe discusso, oltre che del rinnovo di Marcelo Brozovic, ormai alla stretta finale, anche del possibile rinforzo sulla fascia sinistra. A tal proposito, la trattativa con l'Everton per Lucas Digne resta in stand by, dato che il club inglese al momento non accetta una cessione in prestito. Discorso diverso potrebbe valere, invece, per Layvin Kurzawa, laterale mancino del Paris Saint-Germain. E' lui il nome nuovo per la corsia sinistra dell'Inter, che è in attesa di capire se il PSG accetterà o meno un trasferimento del calciatore in prestito secco.