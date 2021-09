Inter, Inzaghi: “Real forte, tifosi saranno arma in più. In Champions ho imparato che…”

Le parole del tecnico a Inter TV: "Domani bisognerà fare le due fasi nel migliore dei modi perché il Real avrà tanto palleggio"

Intervenuto ai microfoni di Inter TV, Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, ha parlato così in vista della sfida di domani contro il Real Madrid: "Senz'altro il pareggio di Genova è stata una battuta d'arresto che ha lasciato rammarico, ma abbiamo giocato 20 minuti con l'uomo in meno e le prime partite si stanno decidendo sempre nei minuti finali. Dalla Champions ho imparato che bisogna sempre giocarsi ogni partita al massimo: con la Lazio abbiamo chiuso il girone da imbattuti, abbiamo fatto un bellissimo turno eliminatorio. Noi partiamo con la squadra più forte del girone, ma il passato è passato: abbiamo la possibilità di scrivere una bella pagina per il presente e lavorare al meglio per il futuro.