"Sta diventando una piacevolissima abitudine: ogni estate una firma, non prima di aver lucidato un paio di coppe appena alzate al cielo. E allora, a un mese e mezzo dalla festa per lo scudetto numero 20, l’Inter e Simone Inzaghi hanno deciso, la nuova stagione si aprirà a cose fatte: la firma del tecnico della seconda stella arriverà con ogni probabilità nelle prossime ore, e sarà annunciata entro venerdì". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport che conferma il rinnovo praticamente fatto di Inzaghi con l'Inter. Sarà annunciato, appunto, entro venerdì, giorno della presentazione della nuova stagione, con la conferenza di Marotta e di Inzaghi .

"Di rinnovo, club e allenatore parlano da tempo: l’idea di un’estensione del contratto in scadenza nel 2025, con un adeguamento che sia in linea con i risultati centrati nell’ultima annata, non è mai stata in discussione. Le parti semmai hanno dialogato su durata e aumento di stipendio: Inzaghi avrebbe voluto allungare fino al 2027, la società preferisce procedere con un solo anno; Simone avrebbe gradito un ritocco importante, l’Inter ha cercato di accontentarlo. Ieri mattina, nella sede nerazzurra, è andato in scena un incontro tra Marotta e Tullio Tinti, agente di Inzaghi: l’intesa non è ancora stata messa nero su bianco ma siamo ai dettagli, ormai è questione di ore. Avanti insieme fino al 2026: l’ingaggio salirà dai 5 milioni attuali a 6 milioni e mezzo più bonus. Inzaghi diventerà il tecnico più pagato di Italia (Conte al Napoli guadagna 6 milioni, bonus esclusi)", aggiunge il quotidiano.