Inter, rinnovo Brozovic: PSG osserva. E Inzaghi deve risolvere un problema

Un interessante approfondimento sul centrocampista croato tra campo e futuro. Il contratto è in scadenza al 30 giugno

Alessandro Cosattini

Tra campo e mercato. Interessante approfondimento su Marcelo Brozovic oggi sulle pagine di Tuttosport. Il faro del centrocampo dell’Inter è infatti in scadenza di contratto al 30 giugno 2022 ed è seguito attentamente da un club su tutti: il Paris Saint-Germain. Marcatura stretta da parte del club francese, che osserva gli sviluppi dopo aver già chiuso per Gigio Donnarumma, Sergio Ramos e Leo Messi a parametro zero (per fare solo tre nomi).

Proseguono i dialoghi tra l’Inter e l’entourage del centrocampista croato, ma l’accordo per il rinnovo contrattuale ancora non c’è. Marcato dal PSG in vista del futuro, ma anche dagli avversari sul campo, come si legge su Tuttosport. “Col passare degli anni è diventata una costante, ma in questa stagione le attenzioni sono ulteriormente cresciute. Gli avversari dell’Inter marcano Marcelo Brozovic quasi come un centravanti. Il regista nerazzurro deve divincolarsi da un pressing a tutto campo che lo condiziona fino al limite della sua area.

[…] L’Inter non può limitarsi ad aspettare che calino i ritmi della marcatura per riguadagnare campo alla distanza. Occorre fare qualcosa per evitare il ripetersi di questi 45 minuti iniziali di sofferenza. Simone Inzaghi ci sta lavorando dando indicazioni a Brozovic sul punto. Il numero 77 nerazzurro deve cercare di tirarsi fuori dal monitoraggio continuo degli avversari. La strada per farlo è andare incontro ai compagni senza timore di indietreggiare troppo, posizionandosi sulla stessa linea di De Vrij che, a sua volta, avanza di qualche metro quando l’Inter imposta, proprio per offrire un’alternativa al passaggio obbligato a Brozovic. Questo meccanismo deve essere ulteriormente migliorato in modo da offrire meno riferimenti a chi intende pedinare Brozovic senza sosta.

L’altro elemento, che può arieggiare la fase di impostazione dell’Inter, è rappresentato dall’aiuto dei due interni di centrocampo. Barella e Calhanoglu, per citare i giocatori che più di tutti in questo avvio di campionato sono partiti dal primo minuto in quella zona di campo, devono offrire uno sbocco ai compagni che rilanciano l’azione per offrire altri porti sicuri oltre a Brozovic. […] Ecco perché Inzaghi sta lavorando sui suggerimenti utili da dare a Brozovic per disinnescare le marcature sempre più rigide degli avversari”, si legge. Brozovic è sempre più sotto assedio, soprattutto in campo, per questo Inzaghi è al lavoro per risolvere il problema...

(Fonte: Tuttosport)