Inzaghi: “Grande risposta della squadra ma non abbiamo fatto niente. Onana…”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo Inter-Barcellona 1-0, Simone Inzaghi ha parlato così del match:

"La squadra ha fatto una grande gara contro un avversario fortissimo, con tantissima qualità. Abbiamo sofferto, siamo stati bene in campo, abbiamo vinto una partita importante, sono contentissimo per i giocatori, la società, i tifosi che erano più di 70mila, non abbiamo fatto nulla ma non capita spesso battere il Barcellona

Serata della svolta?

"Si vedrà, è un bellissimo segnale. Non abbiamo fatto nulla, abbiamo battuta una squadra top con sacrificio e corsa, si possono fare serate del genere"

Qualcosa l'ha infastidita?

"Ascolto e non ascolto, guardo i miei giocatori. Non meritavamo la sconfitta con la Roma, voglio solo le risposte dei giocatori. Le scelte stasera sarebbero state azzeccate, avrei fatto errori in caso del pareggio. Fa parte del mestiere"

Prosegue l'alternanza dei portieri?

"Ho risposto ieri, ho la fortuna di averne due di assoluto valore. Non ho mai detto Champions e campionato, per sabato sceglieremo con tranquillità come in altri ruoli. Calhanoglu e De Vrij avevano crampi, speriamo di recuperare giocatori per sabato"