Inzaghi: “Inter poteva vincere per quanto creato. Shakhtar in grande serata”

Dopo lo 0-0 in Champions contro lo Shakhtar arriva, ai microfoni di Skysport, il commento dell'allenatore nerazzurro

L'Inter non riesce più a segnare in Europa. Eppure crea tanto, ma pure stavolta contro lo Shakhtarnon finisce la maledizione del gol. Altro zero a zero contro gli ucraini dopo le partite della scorsa stagione in CL: anche con Conte i nerazzurri non erano riusciti a trovare una rete contro la stessa formazione e alla fine i gol mancati si erano tramutati in eliminazione. Piccolo passo indietro sulla prestazione: se la squadra di Inzaghi aveva brillato con il Real e poi perso nel finale, questa sera non ha trovato la quadra e tutto si è fatto difficile.