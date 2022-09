Skriniar e Brozovic, i due punti fermi di Inzaghi. ”Un solo neo per Marcelo. E Milan…”

Marcelo Brozovic era ed è il perno della squadra. Quest'anno Inzaghi ha dalla sua un vice di qualità e di prospettiva come Asllani ma finora l'ex Empoli ha trovato poco spazio. Brozovic ''è rimasto però in campo fino al triplice fischio solamente nella metà dei match, soprattutto per via del ruolo che ricopre - più dinamico e provante rispetto a quello di Skriniar. Le sue prestazioni hanno avuto un unico neo: le ammonizioni. In campionato il croato ha già rimediato quattro cartellini gialli e perciò è finito in diffida: un motivo in più per lasciarlo in panchina prima di un big match. È meglio farne a meno quando si vuole e non quando si deve'', chiosa il quotidiano.