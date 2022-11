Inzaghi: “Inter sempre in partita, ci godiamo qualificazione. Con la Juve…”

Una sconfitta con la qualificazione agli ottavi di Champions League, la seconda consecutiva, già acquisita, è più facile da digerire. I nerazzurri hanno perso contro il Bayern Monaco per due a zero e Simone Inzaghi ha commentato così la prestazione dei suoi: «Loro hanno grande valore e lo sappiamo, abbiamo approcciato bene, l'occasione di Lautaro, il rigore non rigore di Barella, la squadra è rimasta in partita tutto il tempo contro un'avversaria di assoluto valore».