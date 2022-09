Inzaghi, ma la preparazione? L’Inter non sta in piedi. Giocatori, ricordate il noi e l’io?

L'editoriale di Alfio Musmarra per Fcinter1908: l’Inter dello scorso anno era dominante nel gioco, questa è impaurita e smarrita

Alfio Musmarra

Dopo la sconfitta del derby arriva anche quella in Champions contro il Bayern. Diciamocelo: nessuno si aspettava miracoli ed effettivamente qualcosa in più si è visto a livello di sacrificio, a livello di distanza tra i reparti ma oggettivamente il Bayern ha messo in evidenza un divario tecnico abissale acuito da una differenza di condizione fisica debordante.

Perché se si può accettare una differenza tecnica (Manè, Sanè, Alfonso Davies, Coman sono giocatori di un’altra categoria), ciò che non è accettabile è una condizione fisica scadente sotto tutti i punti di vista. In 4 secondi il Bayern arrivava con tutti gli effettivi dalla propria area a quella avversaria. Noi da inizio campionato non siamo stati mai in grado di farlo.

Queste sono cose che si preparano nelle sedute di allenamento con gli staff e non è accettabile non avere una condizione fisica dignitosa per una squadra di serie A che gioca la Champions. Corriamo poco e male per quell’ora di gara. Una volta superata la benzina finisce e gli avversari ci sovrastano sotto il profilo atletico. Non arriviamo mai per primi sulle seconde palla, i centrocampisti sono sempre in affanno e quando perdiamo palla non rientra mai nessuno.

Non siamo compatti, manca lucidità nelle scelte, nei passaggi, troppi errori di impostazione. Ma questi in primis sono dovuti ad una condizione fisica inesistente. Com’è possibile presentarsi in queste condizioni?

Il Bayern ripartiva compatto in transizione dalla difesa all’attacco con tutti gli effettivi, noi non ne siamo capaci: quando ripartiamo in contropiede lo facciamo al massimo con 4/5 giocatori.

Fateci caso, non c’è mai il cambio di passo, non riusciamo mai a sprintare, le poche volte che col Bayern abbiamo trovato spazio, i nostri giocatori si sono fatti recuperare quei tre metri di vantaggio con una facilità disarmante, qualcuno dovrà spiegare.

Per sostenere l’espressione di gioco di Inzaghi serve una condizione atletica di un certo livello, il tecnico è il primo responsabile ma è in egual misura il suo staff e i giocatori, compresi coloro che si sono montati la testa e che ‘pensano più all’io che al noi’, come diceva un certo Antonio Conte.

Perché la difesa sembra lontana parente di quella di un tempo, i centrocampisti sono spaesati, non attaccano e non difendono bisogna ricompattarsi al più presto.

L’Inter dello scorso anno era dominante nel gioco, nell’intensità, quella di oggi è l’opposto: timida, approssimativa, impaurita.

Lazio, Milan e Bayern hanno corroborato le debolezze di una squadra smarrita e forse è giunto il momento di rivedere qualcosa nell’assetto.

Perché Gosens titolare col Bayern quando non lo si è ritenuto mai in grado di giocare da titolare fino a qui? Che poi non ha fatto neanche male ma serve dargli fiducia.

Perché Onana titolare per poi rispedirlo in panchina col Toro? Che senso ha quest’alternanza? Perché Gagliardini e non Barella? Neppure il cambio tra Skriniar e De Vrij ha avuto molto senso.

Non mi convince questa gestione, mi sembra figlia dell’incertezza. La stessa che vedo nei giocatori quando vanno in campo. Tutto mi sarei aspettato tranne che un inizio del genere. Per fortuna siamo solo all’inizio e c’è tutto il tempo per recuperare, a patto però che già dalla prossima ci sia una reazione. Non importa come, ma serve rialzare la testa e tornare a ritrovare quelle certezze che sembrano lontane anni luce.