Che corsa Per cominciare, Inzaghi piazzerà aggancio e sorpasso su Roberto Mancini. Sulla panchina nerazzurra l’ex c.t. della Nazionale si è seduto in totale per sei stagioni, ma quelle consecutive sono quattro: dal 2004 al 2008, dominando la scena in Italia (tre scudetti, due Coppe Italia e due Supercoppe) ma faticando in Europa, mai oltre lo scoglio dei quarti di Champions. Inzaghi ci ha messo tre anni a prendersi lo scudetto, ma nel frattempo ha sollevato tre Supercoppe e due Coppe Italia e ha sfiorato il colpo in Champions, battuto un anno fa in finale dal City dei fenomeni dopo essersela giocata alla pari. È così che Simone ha costruito il futuro: l’Inter tritatutto che ha stracciato la concorrenza in A è nata quella notte a Istanbul. Simone, mai così solido come questa estate, aggancerà il Mancio a quota quattro, poi lo sorpasserà, non appena autograferà il nuovo contratto: lui e il club trattano sullo stipendio — balla circa un milione tra domanda e offerta — ma il rinnovo non è in discussione", si legge sulla Gazzetta.