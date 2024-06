L'Inter va di fretta: sebbene non sia ancora arrivata una comunicazione ufficiale, la dirigenza nerazzurra ha già chiuso da tempo le trattative per Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, cha arrivano a Milano a parametro zero, e in queste ore si stanno sistemando i dettagli per Josep Martinez, portiere proveniente dal Genoa. Tre volti nuovi che andranno a completare la rosa nei ruoli individuati nei mesi scorsi e che, aspetto che farà ancor più felice Simone Inzaghi, saranno a disposizione dello staff tecnico interista fin dai primi giorni di preparazione.