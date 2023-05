Inter, Inzaghi gode: una striscia così non si vedeva dall’era Conte. Scelte fatte per il Milan

Non c'è tempo per rilassarsi, è vero, visto che la partita più importante dell'intera stagione è ancora da giocare. Ma Simone Inzaghi e la sua Inter possono sorridere per un momento di forma impressionante, che ha portato i nerazzurri a inanellare 7 vittorie consecutive.

"Inzaghi si può godere ancora il vento che lo spinge: sette vittorie contando tutte le competizioni, l’ultima volta che i nerazzurri si sono spinti più in là in una singola stagione bisogna tornare al periodo tra febbraio e aprile 2021, quando i successi furono nove. In realtà, Simone ha sofferto più delle ultime volte, anche per colpa di un turnover assai spinto, ma finalizzato a far riposare i big in vista della semifinale di ritorno. Col Milan si rivedranno Darmian, Bastoni, Dumfries, Barella e probabilmente Calhanoglu. In più, nonostante lo strapotere del redivivo Lukaku, è probabile la coppia Lautaro-Dzeko".