Inzaghi, di questa Inter gli piace tutto e ha l’asse scudetto: le “Tre B”

Il calendario fitto non preoccupa, il tecnico nerazzurro può fare affidamento su tre giocatori fin qui determinanti

Archiviata la trasferta di Bergamo, l'Inter è pronta a scendere nuovamente in campo. I nerazzurri domani sera affronteranno l'Empoli negli ottavi di Coppa Italia. Per l'occasione Simone Inzaghi farà largo ricorso al turnover. "Ma di questa Inter ora gli piace tutto. Fosse per lui, non cambierebbe nulla, cancellerebbe il mercato e andrebbe oltre, anche a costo di rinunciare all’unica vera pedina che ha chiesto in questo mese di gennaio, il vice Perisic", sottolinea la Gazzetta dello Sport. Nonostante i tanti impegni, il calendario non preoccupa perché il tecnico può contare su tre giocatori che sono riferimenti costanti per il club_ Brozovic, Barella e Bastoni. Le "Tre B" come li ha ribattezzati la Rosea.