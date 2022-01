Pedullà – Inter, battezzati i due grandi obiettivi per l’estate. Ginter? La verità

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà a Sportitalia, l'Inter non ha fatto ancora riflessioni in merito ad eventuali innesti a centrocampo

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà a Sportitalia, l'Inter non ha fatto ancora riflessioni in merito ad eventuali innesti a centrocampo. Sensi, invece, è promesso alla Sampdoria anche se il club blucerchiato non ha ancora contattato l'Inter per il centrocampista ex Sassuolo. Per Ginter, secondo Pedullà, non ci sono novità e non è una pista calda mentre sono già stati battezzati i due obiettivi per l'estate: si tratta di Scamacca e Frattesi.