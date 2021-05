CorSera – Inzaghi vicino a diventare il nuovo allenatore dell’Inter: gli aggiornamenti

Simone Inzaghi è vicino a diventare il nuovo allenatore dell'Inter. Lo sostiene il Corriere della Sera: gli aggiornamenti

Simone Inzaghi è vicino a diventare il nuovo allenatore dell'Inter. Lo sostiene il Corriere della Sera, che racconta le ultime evoluzioni in merito al futuro della panchina nerazzurra. Secondo il sito del quotidiano, infatti, Tullio Tinti, procuratore dell'allenatore della Lazio e attualmente all'interno della sede della società in Viale della Liberazione, starebbe trattando con il club nerazzurro per trovare un accordo che, secondo il Corriere della Sera, non sarebbe lontano. Si legge: