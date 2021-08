Inzaghi: “Trovato gruppo molto compatto. Vidal e Vecino? Sicuramente meriterebbero…”

Le parole del tecnico nerazzurro in conferenza stampa dopo la prima convincente vittoria contro il Genoa a San Siro.

Simone Inzaghi ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa: "Approcciando bene le gare e vedendo gli allenamenti sapevamo che avremmo dovuto fare la gara che abbiamo fatto. Compattezza? Ho trovato un gruppo molto compatto che veniva da una stagione importantissima, è un piacere vedere come si allenamento e si applicano. Giusto che si godano l'esordio di stasera. Vecino e Vidal? Personalmente. non li conoscevo ma per come si allenamento meriterebbero di giocare dal primo minuto. Devo fare delle scelte, non dimentichiamo che mancava anche Gagliardini che si è allenato bene. A centrocampo siamo completi, di volta in volta sceglierò ad ogni partita i giocatori più congeniali".