Inter, Inzaghi attende Zhang: via libera al mercato, patti chiari. E Brozovic…

Il presidente nerazzurro è atteso a Milano: tecnico e dirigenza chiederanno aggiornamenti sul futuro del club

Il ritorno a Milano di Steven Zhang si avvicina: il presidente dell'Inter, dopo mesi di lontananza, a breve sarà di nuovo in Italia per fare il punto della situazione con dirigenza, staff tecnico e squadra. Un appuntamento molto atteso da Simone Inzaghi, che lo ha ammesso pubblicamente nella conferenza stampa di ieri . Così Tuttosport: "La settimana terribile che attende il club sarà comunque rallegrata dal ritorno a Milano di Steven Zhang dopo mesi di assenza. Ritorno benedetto dall'allenatore".

"Con Beppe Marotta e Piero Ausilio i patti sono chiari da un po'. Facile pensare che l'allenatore, forte dei risultati ben al di là delle aspettative avuti dall'Inter nella prima parte di stagione, possa provare a scandagliare il terreno nel tentativo di spuntare "condizioni più vantaggiose" da parte della proprietà per chi dovrà condurre la campagna acquisti. Obiettivo è trovare un vice-Perisic che possa permettere all'allenatore di utilizzare in pianta stabile Federico Dimarco nella linea a tre difensiva. Gli obiettivi, da Bensebaini a Kostic, fino a Digne sono tutti egualmente ambiziosi perché è convinzione comune nell'area tecnica che se si vuole intervenire su una squadra che ha conquistato la qualificazione agli ottavi di Champions e concluso in testa il girone di andata, questo va fatto soltanto per prendere un giocatore che effettivamente migliori l'organico. Di certo il ritorno di Zhang darà nuova forza all'area tecnica perché - come più volte sottolineato - sbloccherà i rinnovi fino al 2024 di Marotta, Ausilio, Baccin e Samaden, tutti a oggi in scadenza di contratto".