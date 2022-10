Inzaghi: “Onana? Scelta fatta stamattina. Gerarchie cambiate? No, sono decisioni che…”

Dopo la vittoria col Barcellona, l'Inter scende in campo alle 15 in casa del Sassuolo. Prima della sfida, ai microfoni di Dazn, ha parlato il tecnico dei nerazzurro Simone Inzaghi:

"Veniamo da ottima prestazione, ma ora dobbiamo dare seguito alla prova. Partita difficile contro la squadra organizzata, dobbiamo fare una buonissima gara. Onana scelta tecnica? È una scelta come ne ho da fare tantissime ogni giorno. Dubbio sciolto stamattina, come per altri ruoli. Scelta tecnica e di volta in volta sceglierò l'undici migliore. Gerarchie? Scelte che un allenatore deve prendere in ogni partita. Il ruolo di play lo farà Asllani, con Barella e Calhanoglu mezzali".