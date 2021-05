Julio Cesar: “Scudetto meritato. Lukaku-Lautaro come Batman e Robin, ma Barella…”

L'ex portiere brasiliano esalta la stagione dei nerazzurri: "Scudetto bellissimo, importante mantenere regolarità"

Fabio Alampi

Julio Cesar, indimenticato ex portiere brasiliano dell'Inter del Triplete, ai microfoni di Inter TV ha ripercorso la stagione dei nerazzurri di Antonio Conte, culminata con la conquista dello scudetto: "Penso che sia stata una stagione perfetta. Riuscire a vincere lo scudetto dopo 11 anni... È quello che i giocatori e l'allenatore vogliono a inizio anno: vincere un trofeo. Penso che quest'anno l'Inter abbia meritato di vincere questo scudetto per il lavoro che hanno fatto. Ho avuto l'opportunità di stare con la squadra all'inizio, quando Conte è arrivato: già lì si era capito che l'Inter aveva preso un allenatore vincente, con tanta grinta, un perfezionista. Però ci vuole tempo. Bisogna credere nel progetto. L'Inter è stata intelligente a puntare su Conte e a rimanere con lui per vincere uno scudetto bellissimo.

Gara della svolta? Per vincere uno scudetto ogni partita è importante. Ci sono le famose partite "da 6 punti", ma lo scudetto si vince pure quando si gioca contro le piccole: quelle sono le partite importanti. Quando si gioca un derby o contro la Juventus può accadere di tutto, ma tu non puoi lasciare dei punti indietro. L'Inter è stata brava quest'anno a mantenere questa regolarità, per diventare campioni d'Italia il lavoro importante è quello, essere concentrato al massimo in ogni partita.

Giocatore che più mi ha colpito? La coppia di attacco Lautaro-Lukaku, sono stati importantissimi, sono loro che mettono il punto finale a tutto il lavoro che comincia da dietro. Per me sono come Batman e Robin. Però c'è un giocatore in particolare, quel biondino che gioca in mezzo... Barella! Questo ragazo mi piace tanto, la sua regolarità, la sua semplicità, è uno tosto".