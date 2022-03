Sky – Dybala, fumata nera con la Juve: è rottura, andrà via a zero

Le novità dopo l'incontro di questa mattina per il rinnovo di Paulo Dybala, tra il suo entourage e la dirigenza della Juventus

C’è stato questa mattina un incontro per il rinnovo di Paulo Dybala , tra il suo entourage e la dirigenza della Juventus. Il summit è durato poco meno di due ore ed è arrivata una fumata nera: la sua avventura in bianconero terminerà al 30 giugno 2022 . Dybala sarà dunque libero di firmare a zero con qualsiasi club.

"Da quello che ci risulta la fumata è stata nera. Il contratto di Dybala non verrà rinnovato, lascerà la Juve a fine stagione. La durata breve dell’incontro ci aveva insospettito, invece la proposta non ha soddisfatto l’entourage. Il contratto di Dybala non verrà rinnovato”, annuncia Sky Sport. Fumata nera dunque post incontro: è rottura e il numero 10 andrà a zero in estate.