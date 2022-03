Juve-Inter, Inzaghi pensa alla novità: possibile l’esordio di Gosens dal 1′

Il tecnico piacentino ha approfittato della sosta per provare nuove soluzioni tattiche, tra cui l’inserimento dell’ex atalantino dal primo minuto

Finiti i jolly per l'Inter, che alla ripresa del campionato dovrà necessariamente andare a Torino contro la Juventus e vincere per continuare la corsa allo scudetto. E, come riporta La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi sta cercando una mossa a sorpresa per il big match del 3 aprile: "Il tecnico piacentino ha approfittato della sosta per provare nuove soluzioni tattiche, tra cui l’inserimento di Robin Gosens dal primo minuto in modo da avere più copertura sulla corsia sinistra senza perdere troppo in fase di spinta. Il tedesco si è allenato senza intoppi con il resto della squadra rimasta ad Appiano e, alla ripresa dei lavori prevista per martedì (Inzaghi ha concesso quattro giorni liberi a tutti a partire da oggi), si giocherà una maglia da titolare con Perisic.