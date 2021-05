Juventus-Inter, probabili formazioni: Conte con i titolarissimi. Pirlo sceglie…

Questi i ventidue che dovrebbero scendere in campo alle 18 all'Allianz Stadium secondo Sky Sport

Tanta attesa per una gara che ha sempre un sapore particolare. Alle 18 andrà in scena all'Allianz Stadium la gara tra la Juventus di Andrea Pirlo, alla ricerca di un posto in Champions League, e l'Inter di Antonio Conte, già campione d'Italia. I bianconeri, riporta Sky Sport, scelgono la coppia Dybala-Ronaldo per cercare di scardinare la miglior difesa del campionato italiano e il tandem Bentancur-Rabiot in mediana.