Juventus-Inter, probabili formazioni: un solo dubbio per Inzaghi, scelte fatte

Vigilia di derby d'Italia: domani sera Juventus e Inter si affrontano in una sfida tanto prestigiosa quanto importante in chiave campionato, tra due squadre che hanno iniziato male la stagione e che devono recuperare terreno. Per quanto riguarda le formazioni, Inzaghi pare intenzionato a confermare l'undici che gli sta dando garanzie in questo periodo: come riporta Sky Sport, il tecnico nerazzurro si affiderà ancora una volta a Calhanoglu in cabina di regia, con Dzeko e Lautaro in attacco. L'unico dubbio riguarda il difensore centrale, con Acerbi favorito su de Vrij. Brozovic ieri si è allenato con i compagni e con ogni probabilità tornerà tra i convocati, ma non verrà rischiato.