Missione Kanté: ok di Zhang, l’Inter ci prova davvero. Mezza squadra in vetrina

Antonio Conte non cambia idea: è N’Golo Kanté l’elemento giusto per fare il salto di qualità. Il centrocampista del Chelsea è il grande sogno di mercato del tecnico dell’Inter, ma servono almeno 50 milioni di euro, cifra al momento fuori portata per le casse nerazzurre. Tuttavia, secondo Il Giornale, la proprietà cinese avrebbe dato il via libera alla dirigenza interista per accontentare l’allenatore.

“L’Inter continua a cercare di vendere Skriniar per acquistare Kanté. Conte ha scelto, deciso, chiesto: vuole il radar francese del Chelsea, esattamente come un anno fa voleva Lukaku. Visto com’è andata, Zhang ha detto a Marotta di accontentarlo“.

STRATEGIA – “L’Inter vende per acquistare. Il problema, anche per Conte, è che non riesce a vendere dove abbondano gli esuberi, ma dove sarà poi necessario acquistare qualcun altro (Smalling?)“.

CENTROCAMPO – “Difficilmente fra 8 giorni il centrocampo nerazzurro sarà ampio come oggi, anche a costo di… regalare qualcuno. Nainggolan, Brozovic, Eriksen, Joao Mario e il convalescente Vecino sono in vendita, in un modo o nell’altro ne partiranno almeno un paio, forse 3. Conte vuole Kanté da affiancare a Barella, Sensi e Vidal, più Gagliardini e a chi resta dei 5“.

IN VETRINA – “L’obiettivo è trovare i 50 milioni da pagare per Kanté. […] E per trovare i 50 milioni, fino a lunedì prossimo, mezza Inter rimane in vetrina, col prezzo al collo. Compreso Perisic, che ai buoni propositi della vigilia, suoi e di Conte, con la Fiorentina ha opposto una pessima partita, risollevando nel tecnico il dubbio che davvero possa giocare in quel ruolo a tutta fascia“.