Inter, Conte sogna Kanté: il Chelsea apre. Alternative? Un pallino di Ausilio da 40 mln. Eriksen…

Una scelta da non sbagliare assolutamente. L’Inter è alla ricerca del centrocampista a cui affidare le chiavi della squadra nella prossima stagione. Non sarà Brozovic, che negli ultimi mesi ha complicato il suo futuro nerazzurro, ma si è trasformata in una partita a tre. Il sogno di Antonio Conte resta N’Golo Kanté, che considera – insieme a Pirlo – il calciatore più forte e intelligente mai allenato. L’alternativa è Thomas Partey dell’Atletico Madrid, mentre in seconda fila c’è Tanguy Ndombelé del Tottenham.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, l’arrivo di un centrocampista è legato alle cessioni. In uscita ci sono Matias Vecino e Roberto Gagliardini, mentre Borja Valero è a un passo dalla scadenza (percentuali bassissime di rinnovo). Un restyling quasi totale, che potrebbe coinvolgere anche Eriksen: per la Rosea in caso di offerta top anche il danese potrebbe lasciare Milano.

Per Kanté il Chelsea chiede 50 milioni. Il francese non è considerato incedibile, su indicazione di Lampard. L’Inter, nel contempo, valuta le alternative. Ndombelé piace a tutti dalle parti di Appiano Gentile ma non può lasciare il Tottenham per meno di 50 miliano e lo scambio con Skriniar non ha preso piede. L’altro nome, sul taccuino di Ausilio da almeno due anni, è quello di Thomas dell’Atletico Madrid: il centrocampista, che piace anche all’Arsenal, ha una clausola rescissoria di 50 milioni ma potrebbe partire anche per 10 in meno.

Ora servirà accumulare un tesoretto per riempire il portafogli e andare all’assalto del centrocampista che avrà in mano le chiavi dell’Inter 2020/2021.