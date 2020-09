Kanté pronto a dire sì a Conte. Il Chelsea non molla e vuole 50 milioni, l’Inter studia le mosse

Dopo gli acquisti ufficiali di Hakimi e Kolarov, l’Inter insegue un colpo a centrocampo. Il sogno, ormai dichiarato, di Antonio Conte è N’golo Kanté, centrocampista del Chelsea. I Blues sono disposti a valutare la cessione del francese, ma hanno fissato il prezzo di 50 milioni per il suo cartellino e non intendono scendere di un euro. Dal punto di vista del giocatore, invece, c’è la disponibilità a vestire la maglia nerazzurra, ma soprattutto a riunirsi col tanto amato Conte.

“Da qui a dire che Kanté diventerà interista ancora ce ne passa. Perché non è bene aspettarsi un giocatore che si metterà di traverso con il Chelsea, come fece Lukaku un’estate fa con il Manchester United. Ma il legame tra il francese e Conte è fortissimo. E se l’Inter al tavolo da poker con i Blues può avere qualche chance in più rispetto ad altre potenziali pretendenti–in Inghilterra si vocifera di un interesse dello United per il centrocampista – è esclusivamente grazie alla presenza dell’allenatore, una calamita in grado di attirare un campione, peraltro già allenato a Londra. Il problema dunque non è Kanté, che al Chelsea non si trova male ma che ha capito di non essere centrale nelle idee del tecnico Frank Lampard“, spiega La Gazzetta dello Sport

“E della disponibilità di Kanté è chiaramente a conoscenza anche il club nerazzurro, che altrimenti non avrebbe cominciato a sondare il terreno con il Chelsea. Il nodo, piuttosto, è arrivare alla benedetta quota 50, in ragione di una politica finanziaria imposta da Suning che ha chiesto di investire sul mercato solo una volta aver ceduto e sfoltito l’organico. L’Inter e Conte sono disposti a rinunce importanti, pur di arrivare a realizzare il sogno”, aggiunge Gazzetta. Tra i nomi in uscita ci sono Brozovic, Godin, ma anche Skriniar. E non è escluso che sul mercato possa finirci anche Eriksen.