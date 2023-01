Pedullà – Kessié pallino di Inzaghi, priorità all’Inter se lascia il Barça. E Brozovic…

Alfredo Pedullà, sul suo sito, ha riportato aggiornamenti in merito all'ipotesi Kessiè-Inter e Brozovic-Barcellona

Matteo Pifferi

Alfredo Pedullà, sul suo sito, ha riportato aggiornamenti in merito all'ipotesi Kessiè per l'Inter, qualora andasse in porto lo scambio con il Barcellona con Brozovic coinvolto nell'affare:

"Facciamo un esempio: se l’Inter avesse un tesoretto, lo investirebbe per un centrocampista di grande fisicità. Nome e cognome: Franck Kessie. Il più ricercato, anche nelle precedenti gestioni tecniche, per esempio era una pallino di Antonio Conte. Lo è di Simone Inzaghi e dell’attuale dirigenza. Ma siccome il tesoretto non c’è, bisogna aspettare e capire quali margini possano esserci per il famoso scambio con Brozovic", spiega l'esperto di mercato che rimarca come Brozovic piaccia comunque ai blaugrana, che sondano anche il terreno per Gundogan. "Brozovic era il chiodo fisso blaugrana, piace tuttora ma capiamo tutto il resto, anche l’entourage che prende posizione al contrario lanciando messaggi di gradimento per una conferma senza se", conferma Pedullà.

Su Kessie — L'ex Milan sta trovando poco minutaggio e, a dispetto di quanto dichiarato, aprirebbe all'addio, con destinazione Inter:

"Ribadiamo: se andasse via e se fosse possibile, metterebbe l’Inter in testa ai desideri. Ma non dipende da lui, non sarà semplice, tuttavia conviene tenere mezza finestra a parte. In nome di quella maggiore fisicità che Kessie garantirebbe", chiosa Pedullà.