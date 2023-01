Kessié-Brozovic, le ragioni dietro lo scambio. “Barça propone, ecco la posizione Inter”

Da tempo l’Inter ha nel mirino Franck Kessié. Con il Barcellona si ragiona a uno scambio con Brozovic, ecco lo scenario

Alessandro Cosattini

Da tempo l’Inter ha nel mirino Franck Kessié. Gli apprezzamenti del club nerazzurro risalgono a prima che l’ivoriano approdasse al Milan e anche oggi il centrocampista è molto apprezzato dal duo Marotta-Ausilio. Era considerato un prospetto per gli anni a venire, ora è a tutti gli effetti un giocatore pronto e maturo, per il presente e anche per il futuro, perché la carta d’identità di Kessié dice classe 1996. Ecco quanto evidenziato dal Corriere dello Sport sulla situazione:

“‘Cara Inter, se davvero vuoi Kessie in prestito allora intavoliamo subito uno scambio con Brozovic. Il croato ci piace molto’. Tra il club di viale Liberazione e il Barcellona è andata più o meno così. Dopo i corteggiamenti passati per l’ivoriano, le due società con la regia di alcuni intermediari hanno iniziato a ragionare su un affare ritenuto difficile ma che stuzzica alcuni dei protagonisti coinvolti. In primo luogo interessa ai blaugrana, da tempo sulle tracce del 30enne croato. Prima del rinnovo con la società milanese, i catalani hanno letteralmente inseguito il calciatore considerato perfetto per la filosofia del club. L’amministratore delegato Beppe Marotta stima Kessié e ha fiutato l’occasione. L’agente lo ha offerto qualche settimana fa, e l’Inter ha risposto sì, ma a patto che possa arrivare in prestito e con l’ingaggio parzialmente pagato.

E Brozovic? A Milano è felice e si trova molto bene, ma ovviamente non resterebbe indifferente alle lusinghe degli azulgrana. Ha lo stesso stipendio del centrocampista ivoriano, sui 6 milioni di euro a stagione, e questo è un aspetto che faciliterebbe di molto l’operazione sull’asse Milano-Barcellona. Insomma, da un punto di vista economico, considerando il valore a bilancio di Brozovic, l’Inter non avrebbe chissà quale vantaggio. Ma tecnicamente lo scambio potrebbe rivelarsi interessante. Perciò non va totalmente escluso, anzi: potrebbe tornare d’attualità anche nei prossimi giorni. Alcuni intermediari torneranno infatti a bussare alla porta dell’Inter. Anche in Spagna sono convinti che possano esserci spiragli per gennaio o eventualmente per la prossima estate. Questo perché oltre alle ragioni tecniche ci sarebbero anche motivazioni anagrafiche, visto che Kessié è di quattro anni più giovane rispetto a Brozovic”, si legge sul quotidiano.

(Fonte: Corriere dello Sport)