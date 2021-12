Kostic va di fretta, Inter subito? Stand-by Digne, si apre l’opzione prestito per il serbo

Non c'è solo il francese nel mirino dell'Inter per la fascia sinistra, anche l'esterno dell'Eintracht potrebbe arrivare a gennaio

L'Inter è alla ricerca di un rinforzo per la fascia sinistra. Il titolare è senza dubbio Perisic, ma Inzaghi non molte alternative, anche perché Dimarco è ormai a tutti gli effetti più un terzo di difesa. Per questo il club nerazzurro monitora con attenzione la situazione Digne all'Everton , ma l'ex Roma non è l'unica opzione.

"L’Inter si sta premurando a cercare altre strade, qualora non spuntasse quella che porta diritta a Digne. Per questo non è stato mai chiuso del tutto il dossier Filip Kostic, serbo mancino dell’Eintracht che già si vede lontano dalla Bundesliga: resta in prima fila per sgasare su quella fascia a San Siro. Nella prossima stagione, non in questa, ma lungo le vie del mercato i tempi potrebbero magicamente accorciarsi. Ha un contratto che scade nel 2023 e, a determinate condizione, per questo 29enne i nerazzurri sarebbero pronti a spingersi fino a 10 milioni con triennale da 2,5 più bonus: manca ancora tempo, ma la novità delle ultime ore è che anche nel suo caso potrebbe aprirsi uno spiraglio sul prestito. Un piccolo ponte, magari oneroso, prima di completare il trasferimento d’estate: tutt’altro che facile, ma qualcosa inizia a muoversi. Tra l’altro, Kostic verrebbe di corsa nella Milano nerazzurra e a rappresentarlo c’è Alessandro Lucci, che ha ottimi uffici nella sede dell’Inter: rappresenta, tra gli altri, anche Dzeko, Correa e Vecino", rivela La Gazzetta dello Sport.