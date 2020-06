Sky – Mercato Inter: Kumbulla Verona attendista. Tonali, si deve decidere se…

È Kumbulla uno degli obiettivi di mercato dell’Inter. La richiesta del Verona è di 35 mln in totale. 28 mln + 7 di bonus: il cartellino del calciatore non ha subito alcuna svalutazione, nonostante il Covid19. Il club gialloblù ha addirittura alzato il prezzo se si pensa che quando aveva parlato a gennaio con il Napoli si era arrivati ad un accordo per 21 mln + 4 di bonus. Era stato lo stesso giocatore a rinviare ogni decisione all’estate: il suo procuratore aveva incontrato a Milano più volte i dirigenti nerazzurri. Il club interista avrebbe incontrato in settimana i veronesi e si sarebbe piazzato in pole rispetto alla Juve, anche lei interessata al difensore. Cash e giocatori e la possibilità di trattenere il calciatore un anno, sarebbe l’offerta nerazzurra. Il Verona avrebbe preso tempo, rivedrà i bianconeri prossimamente e cercherà di capire se verrà sorpassata l’offerta interista.

TONALI – I nerazzurri sarebbero riusciti a strappare intanto il sì del calciatore, non è poco – sottolineano a Skysport – ma c’è ancora da trattare con il presidente del Brescia, Cellino. L’Inter deve decider se affondare subito il colpo o aspettare e rischiare che si apra un’asta. Le valutazioni sono in corso.

ATTACCO – Si valuta anche per l’attacco. Incassati i soldi del riscatto di Icardi, tutto ruota attorno a Lautaro Martinez. Se il Barcellona non dovesse pagare la clausola, dovrà comunque fare una proposta convincente. E se quella proposta mai arriverà i dirigenti della società milanese dovranno avere pronta un’alternativa per Conte. Primo step quello di blindare Esposito. Ha un contratto in scadenza nel 2022. L’ultimo incontro con Carpeggiani, suo agente, avrebbe portato ad un nulla di fatto. Servirà tornare ad aggiornarsi perché il club avrebbe offerto una cifra ancora distante da quella che sarebbe la richiesta del giovane. Che ancora non sa se verrà trattenuto in prima squadra o mandato in prestito a fare esperienza. La volontà dei nerazzurri è comunque blindarlo per puntarci in futuro. A inizio settimana è previsto un nuovo incontro.

(Fonte: SS24)