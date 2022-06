ESCLUSIVA Labate: “Inter, anno da firmare col sangue. Lukaku? Perdono totale. A Suning dico…”

Ecco l'intervista di FCInter1908.it a Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e grande tifoso nerazzurro

Marco Macca

Amarezza per lo scudetto sfumato all'ultima giornata o soddisfazione per i trofei vinti, entrambi in finale contro la Juventus? "Avrei firmato col sangue per vincerli così, anche a costo di finire 15° in campionato". Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e grande tifoso dell'Inter, non ha alcun dubbio. Tra campo e mercato, ecco le sue parole a FCInter1908.it.

Allora Tommaso, dopo una stagione del genere prevale la soddisfazione per i due trofei oppure l'amarezza per lo scudetto sfumato?

Indubbiamente la soddisfazione per i trofei vinti. E' stata una stagione in cui mi sono divertito tantissimo. Abbiamo vinto due trofei, ma non in maniera 'normale'. Abbiamo vinto la Supercoppa in finale contro la Juventus, che non è vincere contro un'altra squadra. In più, abbiamo sollevato al cielo la Coppa Italia battendo in finale ancora la Juventus e in semifinale il Milan. Non sono trofei dal valore banale. Il modo in cui sono stati conquistati li rende speciali. Aggiungo: se l'Inter avesse vinto questo scudetto all'ultima giornata superando il Milan, per me avrebbe avuto più valore del Triplete del 2010. Perché non sono solo i trofei, c'è da considerare anche la qualità e il modo in cui li vinci. Perché ci dimentichiamo sempre del Mondiale del Club nel 2010? Perché abbiamo affrontato un avversario di cui a malapena ricordiamo il nome. La qualità dell'avversario dà lustro al trofeo conquistato.

Il bilancio di Simone Inzaghi dopo il primo anno all'Inter è positivo?

Strapositivo. Mi sono divertito tantissimo. Tant'è che all'ultima giornata ero a San Siro al terzo anello, nascosto da tutti, in mezzo alla gente, per Inter-Sampdoria. E mi è parso bellissimo. Se qualcuno avesse acceso il televisore senza sapere i vari risultati, visto quello che è accaduto dopo, avrebbe pensato che a vincere lo scudetto fossimo stati noi. A Inzaghi, ai giocatori e a Marotta si può dire solo grazie. Avrei firmato col sangue se mi avessero detto che avremmo vinto quei due trofei in finale con la Juventus. Sarei stato disposto ad arrivare anche 15° in campionato. Per non parlare del gioco espresso. Tolto il calo di fine inverno, l'Inter ha fatto un calcio che ci ha fatto davvero divertire. Abbiamo vinto ad Anfield, la squadra ha tenuto incollati i tifosi davanti alla tv.

Si prospetta un'altra estate di mercato piuttosto difficile. Sei d'accordo con il malcontento di una parte della tifoseria verso le mosse della proprietà?

Ogni volta che io sono d'accordo con delle scelte della società, devo preoccuparmi sia io che la società. Tanto per fare un esempio, lo dico sinceramente: visto il suo passato juventino, avevo delle grandi riserve su Marotta. Ora, invece, lo vorrei amministratore anche del mio condominio, Presidente del Consiglio. A lui farei fare di tutto. Ero molto perplesso su di lui, essenzialmente perché veniva dalla Juventus, ora credo sia il miglior Presidente del Consiglio possibile. Ovviamente non voglio che giocatori come Bastoni se ne vadano, ma le uscite le decide anche il mercato.

Il futuro societario agita tutti i tifosi nerazzurri...

Non voglio criticare la proprietà ma, facendo parte dell'avventura di Interspac, credo che anche all'interno di una proprietà come Suning essere aiutati da un azionariato popolare sarebbe utile a tutti, anche alla proprietà stessa. I grandi gruppi stranieri devono riflettere molto bene su questa possibilità: che sogno migliore puoi regalare al tifoso che può comprarsi un pezzetto della propria squadra del cuore? Ovvio che il calcio non è più l'almanacco dei sogni. Ma, come ho scritto in "Interista Social Club" (Mondadori, ndr), bisogna togliere il tifoso dalle condizioni di essere un commercialista. Nelle chat di calcio con i miei amici la parola più usata è "ammortamento". Io vorrei usare altre parole: dribbling, modulo, ma non ammortamento. E' una roba che mi disgusta completamente, che mi fa schifo.

Bremer come possibile rinforzo comunque ti piace?

Bremer è straordinario, ma per me non è semplicemente un sostituto di Bastoni. Nelle tre posizioni della difesa, può giocare ovunque. Con lui, ce ne sarebbero di combinazioni. Non lo vedo come un semplice sostituto di Bastoni. Molte cose, comunque, non possiamo prevederle. Alzi la mano chi, quando è arrivato Darmian, ha esultato. Eppure, è stato uno dei più positivi degli ultimi anni. Stesso discorso per D'Ambrosio al momento del penultimo rinnovo. Spesso, il ragionamento sulla carta lascia il tempo che trova.

In entrata si parla di Lukaku e Dybala per l'attacco. Ipotizzando che l'Inter possa arrivare solo a uno dei due, su chi punteresti? Sei disposto a perdonare Lukaku?

Perdonare Lukaku? Trovami uno disposto a dimezzarsi lo stipendio quando metà del suo stipendio vale 7,5 milioni di euro. Fece tanto parlare il libro di Lucarelli "Tenetevi il miliardo". Lukaku potrebbe scrivere "Tenetevi 15 miliardi". E' una cosa mai successa nella storia. Chi serve di più? Tutti noi, nel momento in cui Inzaghi ha firmato come allenatore dell'Inter, ci siamo detti: 'Ora Lukaku farà 100 gol', visto quanto è stato bravo a far rendere altri attaccanti, vedi Immobile. Poi, però, Lukaku è andato via, ma pur senza una vera punta di peso, visto che Dzeko spesso faceva anche il trequartista, il gioco di Inzaghi non ne ha mai risentito. Anche qui il ragionamento sulla carta lascia il tempo che trova.

Sembra fatta per il rinnovo di Inzaghi almeno fino al 2024. Credi che possa essere l'uomo giusto per aprire un ciclo duraturo in nerazzurro?

Secondo me sì, può esserlo. Anche se il ciclo di Conte non si è interrotto per volontà dell'Inter, va detto anche questo. I nerazzurri a partire da Conte hanno cambiato approccio, alla vita prima ancora che alle competizioni. Inzaghi sta in quella continuità di gestione, di approccio al mercato e alla vita. Io penso che ci siano le premesse per fare molto molto bene. E' da tre anni che competiamo ai massimi livelli del campionato.