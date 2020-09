Barcellona senza soldi. Lautaro, agenti chiedono rinnovo top: “Vuole cifre come quei 3…”

Le difficoltà economiche del Barcellona spingono sempre più Lautaro Martinez verso la permanenza all’Inter, con il club nerazzurro che nelle prossime settimane potrebbe aprire le negoziazioni per il rinnovo del contratto. Tuttavia, secondo il Corriere dello Sport, l’entourage del giocatore non ha ancora archiviato l’ipotesi di un trasferimento in Spagna.

“La sensazione è che, seppure l’attaccante e soprattutto il suo entourage non abbiano ancora abbandonato le speranze di un assalto finale del Barcellona, in realtà, il club blaugrana sia decisamente meno convinto, tanto da dare priorità a un altro innesto in attacco“.

DOMANDA E OFFERTA

“L’Inter, in realtà, ha già in mente cosa mettere sul tavolo, vale a dire un ingaggio da 5 milioni di euro più bonus. Nell’incontro dell’altro giorno, però, Zarate e Yaque, gli agenti dell’attaccante argentino, hanno voluto mettere in chiaro come il loro assistito debba essere ormai considerato uno dei migliori elementi della squadra, ambito da un club di assoluto livello con il Barcellona, disposto a garantirgli un contratto in doppia cifra.

Cosa significa? Beh, che, secondo la prospettiva dei due procuratori, Lautaro debba essere collocato nella prima fascia degli ingaggi, quella occupata dai vari Lukaku, Eriksen e Sanchez, che, per inciso, è la sua riserva, tutti con emolumenti superiori ai 7 milioni”