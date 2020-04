Lautaro, il 2021 può essere il suo anno. Olimpiade e mercato: stagione cruciale per il Toro

Causa l’emergenza Coronavirus, l’Olimpiade è stata rimandata 2021. Ma Fifa e Cio hanno già chiarito che i calciatori classe 1997 potranno essere selezionati anche nell’edizione olimpica che si giocherà il prossimo anno. Il ct dell’Argentina Batista potrà convocare quindi Lautaro Martinez, l’attaccante dell’Inter è sicuramente l’uomo di punta della selezione per la rincorsa all’oro.

Secondo Gazzetta.it “La confermata possibilità di una passerella olimpica aggiunge carne al fuoco al già ricco 2021 di Lautaro Martinez. La sospensione di questa stagione rinvia alla prossima la sua consacrazione definitiva ai massimi livelli, di pari passo con le ambizioni dell’Inter e la possibilità di diventare insostituibile anche nell’albiceleste. E il 2021, con Luis Suarez in scadenza, è l’anno in cui è atteso l’assalto di mercato del Barcellona, che ha da tempo messo gli occhi su Lautaro come spalla ideale d’attacco per Leo Messi. Un appuntamento a cui l’Inter arriva forte della clausola da 112 milioni sull’attaccante argentino”.