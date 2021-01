Rinnovo Lautaro, continua il tira e molla: Inter chiara, l’idea dell’entourage. Nell’incontro…

L’Inter e Lautaro Martinez continua a dialogare per provare a trovare un’intesa e prolungare il matrimonio. Nell’incontro che si è tenuto la scorsa settimana nella sede di viale della Liberazione, il club nerazzurro e l’entourage del calciatore argentino hanno continuato a dialogare per cercare di azzerare le distanze e raggiungere l’accordo per estendere il contratto in scadenza nel 2023.

Nel summit, l’Inter è stata chiara: la dirigenza non ha alcuna intenzione di inserire il ‘Toro‘ nella stessa fascia d’ingaggio di Lukaku. Come riferisce Calciomercato.com, il club nerazzurro ha proposto uno stipendio annuo di 5 milioni di euro, una cifra che non soddisfa l’entourage di Lautaro, che pochi mesi fa aveva ricevuto una proposta dal Barcellona di 10 milioni netti a stagione dal Barcellona. Un’offerta importante arrivata prima della pandemia di coronavirus, che ha cambiato tutti i piani.

L’Inter è convinta che Lautaro, al momento, non meriti un ingaggio superiore rispetto a quello proposto. Il dialogo tra le parti prosegue, con la società di viale di Liberazione che ha fatto capire a Lautaro e i suoi agenti che in caso di nuova offerta d’ingaggio superiore alla proposta di rinnovo se ne potrà riparlare. Gli agenti dell’argentino sostengono che il valore del calciatore sia una garanzia di uno stipendio più elevato. Il tira e molla prosegue.