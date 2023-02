Lautaro come Milito, nei derby si esalta: cerca un gol per entrare nella storia dell’Inter

Un altro gol per scalare la classifica nerazzurra degli ammazza-Diavolo ed entrare così ancor di più nella storia dell'Inter . Lautaro Martinez, che con ogni probabilità giocherà il derby di domenica sera contro il Milan con la fascia di capitano dell'Inter al braccio, è carico a pallettoni. D'altronde, come scrive la Gazzetta dello Sport, ha dimostrato di sapersi esaltare alla grande contro i rossoneri:

"In ogni caso, l’argentino si esalta in questa sfida: ha segnato sei reti contro il Milan in tutte le competizioni, proprio come il maestro Milito. Solo contro il povero Cagliari (otto) si è sbizzarrito di più. L’anno scorso si fece parare un rigore da Tatarusanu e quell’errore ha poi ha avuto un peso specifico gigantesco sul mancato scudetto. Al momento è in settima posizione tra gli ammazza-Diavolo della storia interista: in cima alla lista l’eterno Giuseppe Meazza che ne segnò 12, poi davanti al Toro scorrono Stefano Nyers a 11, Benito “Veleno” Lorenzi a 8,Roberto Boninsegna, Alessandro Altobelli ed Enrico Candiani a 7. Se domenica ne aggiungesse un altro nel pallottoliere, ripetendo l’exploit di Riad, l’argentino diventerebbe il secondo miglior marcatore straniero nella storia nerazzurra del match".