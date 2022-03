ESCLUSIVA Cauet: “Inter, punta sui giovani. Lautaro mi sta deludendo, ma non è crisi”

Le parole dell'ex centrocampista nerazzurro in esclusiva ai nostri microfoni. Il momento no dell'Inter e quello di Lautaro, le gare con Salernitana e Liverpool alle porte e i temi di mercato per la prossima stagione

Redazione1908

Riguardo all’attualità in casa nerazzurra, la redazione di FcInter1908.it ha intervistato in esclusiva Benoit Cauet, ex calciatore nerazzurro, con il quale abbiamo affrontato anche possibili argomenti di mercato.

I risultati delle ultime gare hanno aperto una voragine attorno all'ambiente nerazzurro. L'Inter non segna da oltre 400 minuti e ha raccolto due pareggi nelle ultime gare, entrambe a reti bianche. Molti media parlano di crisi...

“Non penso sia corretto parlare di crisi. Le cose non stanno girando correttamente. Più che altro c’è stato un calo evidente di alcuni calciatori…”.

Tra questi anche Lautaro?

“Sì, Lautaro è calato molto: mi sta deludendo. Crea troppe poche occasioni per il ruolo che ricopre”.

E il centrocampo?

“Il centrocampo lo salvo. Sia contro il Genoa, sia nel derby qualità e quantità non sono cambiate”.

Che tipo di partita prospetta contro la Salernitana?

“Sarà un match molto difficile. E’ una squadra che, con questo allenatore, sta cambiando. Considerato il momento attuale, non credo che sarà una passeggiata”.

Verso quali obiettivi dovrebbero orientarsi i nerazzurri sul mercato?

“Secondo me su profili giovani e freschi. Spero che arrivi Scamacca: diventerà il centravanti della nazionale. Io, uno così, non me lo farei mai scappare”.

E Frattesi?

“Dipende se esce qualcuno a centrocampo. Per esempio, se l’Inter riuscisse a ridurre l’ingaggio di Vidal, potrebbe servire eccome. Ripeto: servono giovani”.

Chi è più avvantaggiata in ottica scudetto tra Inter, Milan e Napoli?

“A mio avviso l’Inter continua a essere la favorita”.

L’Inter può rimontare il Liverpool?

“Assolutamente sì! L’Inter può e deve rimontare il Liverpool. Questo senza ombra di dubbio. All’andata meritava di segnare almeno un paio di gol ai Reds”.