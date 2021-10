L’Inter aspetta i gol di Lautaro: a Empoli per interrompere il digiuno. Dopo lo sprint…

Lautaro Martinez vuole tornare a segnare dopo 3 partite di digiuno: il 'Toro' vuole sbloccarsi già questa sera a Empoli

Alessandro De Felice

L'Inter attende il suo 'Toro'. Se da una parte Edin Dzeko sta avendo un rendimento eccellente, dall'altra il bosniaco non può reggere da solo il peso dell'attacco nerazzurro. Inzaghi attende che Lautaro Martinez si sblocchi al più presto. L'argentino aveva iniziato alla grande la nuova stagione con 5 gol in 6 giornate, prima di restare a secco nelle ultime 3 tra campionato e Champions League. L'ultima rete su azione risale alla sfida contro l'Atalanta del 25 settembre scorso, oltre un mese fa.

Contro l'Empoli, il 'Toro' ha la chance per sbloccarsi. Negli unici due incroci con i toscani, Lautaro non ha mai segnato. Questa sera partirà per la prima volta da titolare contro la squadra di Andreazzoli.

L'attaccante di Bahia Blanca è andato in gol due volte con la sua Argentina nelle ultime due uscite, nelle qualificazioni sudamericane ai Mondiali in programma in Qatar nel 2022.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, il rendimento di Lautaro è andato in calando: "Con la Lazio, per cominciare, oltre ad entrare solo nel finale, causa stanchezza post rientro dal Sudamerica, Lautaro ha mostrato un nervosismo eccessivo, facendosi coinvolgere dalle tensioni susseguenti alla contestata rete di Felipe Anderson. Contro lo Sheriff, invece, la foga di segnare lo ha portato ad eccedere. Mentre con la Juventus ha finito per essere sopraffatto da Chiellini, non riuscendo mai a tirare in porta".

Nel primo snodo cruciale della stagione, l'Inter aspetta i gol di Lautaro. Il 'Toro' vuole sbloccarsi già stasera ad Empoli e prepararsi al meglio alle sfide contro Udinese, Sheriff e Milan. Tocca all'argentino riprendere in mano i nerazzurri e tornare a brillare.