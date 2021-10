Lautaro, un gesto di Inzaghi racconta tanto. E l’Inter ha provveduto all’ultimo step

Il Toro è diventato l'uomo simbolo della nuova Inter di Simone Inzaghi

Dopo l'addio di Romelu Lukaku, Lautaro Martinez si è caricato il peso dell'attacco nerazzurro sulle spalle. Leadership e gol, il Toro fin qui non ha deluso le aspettative e ha messo in mostra una vertiginosa crescita. Stasera l'Inter giocherà contro il Sassuolo e Reggio Emilia è sempre una tappa speciale per lui. "La prima volta in Serie A, la prima maglia da titolare con l’Inter. Ritorna al Mapei Stadium per la quarta volta in carriera, tre anni dopo quella prima notte emozionante ma sfortunata", sottolinea la Gazzetta dello Sport .

"Sono bastati pochi allenamenti a Inzaghi per innamorarsi del Toro e della sua unicità. «Qui è un titolare fisso, mi piaceva da avversario, ma solo allenandolo ho capito perché è così forte». La confessione di Inzaghi arrivò dopo il pareggio in casa della Samp, dove Lautaro partì titolare nonostante fosse rientrato soltanto venerdì sera a Milano dall’Argentina. In quell’occasione Simone spostò anche l’allenamento di rifinitura al pomeriggio per far riposare di più la sua stella. Un gesto che già in sé racconta tantissimo di cosa sia diventato Lautaro per l’Inter e di quanto il Toro sia fondamentale ora per il suo allenatore. La società ha provveduto poi all’ultimo step per la tranquillità di Lautaro, trovando l’intesa per un rinnovo contrattuale che lo porterà ad avere un contratto da top player. Manca l’ufficialità, ma tutto è già stato sistemato da settimane".