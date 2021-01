Inter, Lautaro fa 30 in Serie A: da Icardi a Ronaldo e Mazzola, il ‘Toro’ tra i giovani goleador

Ha 23 anni ma è già nella storia dell’Inter. Con la rete realizzata contro il Benevento, nel poker a San Siro, Lautaro Martinez entra di diritto negli annali del club nerazzurro grazie alla rete numero 30 in Serie A con la maglia della ‘Beneamata‘. L’attaccante argentino non è lucido nel primo tempo e fallisce qualche occasione di troppo, ma nella ripresa si fa perdonare con un sinistro che sorprende Montipò sul primo palo.

Da Mauro Icardi a Ronaldo ‘il Fenomeno‘, fino a vai Mazzola e Altobelli. Lautaro Martinez, entra nella classifica dei più giovani marcatori all-time ad aver raggiunto quota 30 e si piazza al settimo posto, davanti ad Adriano, con i suoi 23 anni, 5 mesi e 9 giorni. In testa c’è Meazza, che toccò quota 30 nel 1930 a 19 anni, 9 mesi e 24 giorni. Scorrendo la classifica troviamo i vari Corso, Angelillo, Lorenzi e Altobelli, che chiude la Top 10 con 24 anni, un mese e 24 giorni.

“Rinnovo? Stiamo cercando quello, sono contento qua: la gente si è comportata bene con me, il mister e la società mi danno fiducia. Cerco di dare il meglio in campo, quello che è fuori si risolve“. Il futuro di Lautaro Martinez è sempre più a tinte nerazzurre. E in attesa della firma che sancirà il prosieguo del matrimonio col ‘Toro’, l’Inter si gode il suo numero 10, già nella storia del club meneghino.