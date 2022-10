Lautaro: “Vivo un gran periodo. Mondiale? Mai tirare indietro la gamba adesso perché…”

L'attaccante dell'Inter non vede l'ora di scendere in campo in Qatar, ma prima c'è da far bene in nerazzurro

Fabio Alampi

L'appuntamento con il Mondiale si avvicina, ma la testa di Lautaro Martinez è ancora rivolta all'Inter. L'attaccante nerazzurro, tornato a segnare dopo un digiuno lungo 8 partite fra campionato e Champions League, ha parlato così in collegamento con Tyc Sports: "Vorrei che il Mondiale iniziasse adesso. Bisogna giocare come uno fa sempre, perchè se uno tira indietro la gamba o pensa costantemente che potresti infortunarti, la tua testa può giocare contro di te. Nel mio caso cerco sempre di dimostrare e di fare lo stesso lavoro che faccio di solito in campo. Ovviamente è una competizione molto importante. Io fra i migliori attaccanti al mondo? Non so se faccio parte della prima fascia, non sono io che devo dirlo. mi sento molto bene in questo momento, sto vivendo un grande periodo di forma".

"Di Maria e Dybala? Ho parlato con Ángel, gli ho inviato un messaggio quando l'ho saputo ed era calmo. Mi ha detto che si sarebbe ripreso presto. Spero che sia lui che Paulo, per noi molto importanti in questa Nazionale, si riprendano presto e nel migliore dei modi".

"Tornare al Racing? Per me sarebbe un sogno tornare a giocare su questo campo, con questa gente, ho grandi ricordi, mi vogliono bene. Oggi non posso dire quando , ma un giorno mi pacerebbe tornare a giocare in Argentina e con il Racing".