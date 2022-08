Inter, Lautaro e il bivio definitivo: per il Toro arriva un’occasione speciale

Con Lukaku infortunato, sarà Lautaro Martinez a caricarsi tutto il peso dell'attacco sulle spalle. Il Toro ha iniziato al meglio questo campionato, in linea con i dati degli ultimi anni. Un percorso di crescita, quello dell'attaccante, che è andato di pari passo con quello calcistico: 14 gol tre anni fa, 17 due anni fa, 21 lo scorso anno. "Lautaro ha piantato le radici a Milano, acquistando casa e aprendo anche attività personali, dimostrando nei fatti di considerare, se non indissolubile, comunque fortissimo il suo rapporto con l'Inter. Un percorso di crescita che è andato di pari passo con quello calcistico", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Ora Lautaro Martinez ha un'occasione davvero speciale. L'infortunio di Lukaku, che quasi certamente gli impedirà di essere in campo con il Bayern e in un derby già molto importante se non di confine, mette l'argentino di fronte al bivio forse definitivo. Dimostrare di voler e poter passare da grandissimo attaccante a Campione. Che vuol dire non solo, come sta facendo con due gol nelle prime tre giornate, continuare a segnare. Ma vuol dire soprattutto caricarsi il peso della responsabilità della squadra, diventare insomma quel leader che - insieme alle altre doti - accetta anche un carico di pressione e responsabilità superiore. Un ruolo che Lautaro può e deve svolgere alla perfezione, perché le doti ci sono e la personalità anche".