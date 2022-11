Lautaro: “Messi il mio preferito. Quando sono arrivato all’Inter…”

Protagonista d'eccezione di 'Where are you from?', nuovo format di Inter Media House, Lautaro ha raccontato altri aspetti della sua vit

Marco Macca

Protagonista d'eccezione di 'Where are you from?', nuovo format di Inter Media House, Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, ha raccontato altri aspetti della sua vita e del suo carattere. Ecco le sue parole:

"Sono nato a Bahia Blanca, per me è una città bellissima. E' piccola, si gioca tanto a basket e ci sono anche tante squadre di calcio. Mio padre giocava a calcio, mio fratello a basket. Siamo una famiglia sportiva. I miei primi passi nel calcio? A 14 anni accompagnavo mio padre e sono entrato per la prima volta in uno spogliatoio. Siamo andati a vivere vicini a un campo di basket, dove poi ha giocato mio fratello minore. C'è stato un periodo in cui praticavo entrambi gli sport, ma alla fine io a basket mi allenavo, non giocavo. Il calcio ce l'ho nel sangue. La mia città mi ha influenzato nel modo di vivere e di pensare".

Il tuo calciatore preferito? — "Scelgo Messi. Lo vedevo sempre in tv e giocare con lui è un sogno che ho realizzato".

Com'è il calcio in Argentina? — "E' molto simile all'Italia. Quando sono arrivato all'Inter, pensavo fosse diverso, ma anche qui c'è la grande passione e si sente il significato di essere in una grande squadra. Sappiamo tutti cosa significhi il calcio in Argentina, per tutto quello che ha fatto Maradona e quello che oggi fa Messi, oltre a tutta la storia che abbiamo".

Sei bravo in cucina? — "Ero bravo, poi ha iniziato a cucinare mia moglie e ora fa tutto lei. Il mio piatto argentino preferito? Agustina cucina una buona carne in padella, la fa cuocere 12 ore e viene morbidissima, con un sapore speciale. Piatti tipici argentini? La carne, il vino, il pollo al disco, che qui non si conosce tanto ma che cucino anche a casa, poi le empanadas e tutti gli altri prodotti che mangiamo anche qui nei ristoranti argentini".

Luoghi da visitare in Argentina? — Ce ne sono tanti. Bahia Blanca è bella, come anche Mendoza. Anche Buenos Aires, la capitale, tra l'obelisco e tutti gli stadi e i musei. Anche la Patagonia è bella. C'è da divertirsi da noi".

Guardi il calcio in tv? — Poco. Guardo la Serie A e in Argentina il Racing. Ma non sono uno che sta a guardare gli orari per mettersi sul divano a guardare il calcio.

La Copa America del 2021. — E' stato un momento bellissimo per me e per tutta l'Argentina, mancava da tanti anni. Diego non c'è più e per noi è stato un duro colpo, significa tanto per tutti. Quell'anno gli abbiamo dedicato quel successo. Ce l'abbiamo fatta con tanto lavoro e ora ci prepariamo per il futuro".

(DAZN)