Marco Barzaghi: “Cristiano Ronaldo si è offerto all’Inter, può liberarsi a zero. No secco”

"Il Manchester United vuole scaricarlo e non si esclude nemmeno un licenziamento per giusta causa, dopo le sue dichiarazioni in una recente intervista. Cristiano Ronaldo si sarebbe offerto al Napoli, ma anche all'Inter. Lo prendereste per 6 mesi? Se lo United lo licenziasse, sarebbe libero a zero. Guadagna 30 milioni l'anno, per 6 mesi potrebbe guadagnarne 15 o, con uno sconto, anche 10. Mi sembra che Napoli e Inter abbiano rimbalzato questa proposta del suo agente".